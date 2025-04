Acidente com ônibus escolar deixa dois estudantes mortos na Paraíba

Um acidente com um ônibus escolar matou dois estudantes no interior da Paraíba. As vítimas fatais foram um estudante de 13 anos e outra de 16. Segundo o depoimento do motorista, um problema nos freios causou o tombamento do ônibus em uma curva, entre as cidades de Pilões e Cuitegi. 21 pessoas estão internadas: quatro delas em estado grave. De acordo com a Secretaria de Saúde da Paraíba, outras 29 pessoas receberam atendimento inicial no Hospital Regional de Guarabira. Destes pacientes, oito receberam alta, sete foram transferidos para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa e os outros 14 estão em observação. A prefeitura de Pilões lamentou as mortes e disse que vai acompanhar a apuração do que teria causado o acidente.



