Acidentes têm aumento de mais de 200% em estradas brasileiras em 2024

As rodovias que cortam a Bahia registraram mais de 230 mil multas por excesso de velocidade em 2024. Um aumento de mais de 150% em relação a 2023. Em todo país os números também têm crescido. O último levantamento da Polícia Rodoviária Federal contabiliza os dados entre janeiro e dezembro de 2024 e aponta um aumento de mais de 200% em todas as estradas brasileiras em relação ao ano anterior.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!