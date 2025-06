Acionados para operações de alto risco, Gate já salvou a vida de 153 pessoas este ano

O Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, o Gate, já salvou a vida de 153 pessoas este ano. São operações de alto risco, como a que o Jornal da Record mostrou nesta sexta (20). Um criminoso armada rendeu uma família, incluindo um adolescente com transtorno do espectro autista. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!