Adolescentes têm trocado amizades reais por interação com inteligência artificial, aponta pesquisa

Pesquisadores norte-americanos identificaram que jovens passaram a utilizar a inteligência artificial não apenas para fazer pesquisas ou executar tarefas: eles criaram uma conexão emocional com as máquinas. Neste estudo, foram ouvidos mais de mil adolescentes de 13 a 17 anos, que mantêm interação constante com avatares, personagens que só existem no mundo virtual. O resultado foi considerado preocupante pelos próprios autores da pesquisa. Entenda na reportagem.



