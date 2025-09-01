Advogado agride ex-mulher e ex-sogra na frente dos filhos na região metropolitana de Goiânia (GO)

Um advogado agrediu a ex-mulher e a mãe dela na frente dos filhos, na região metropolitana de Goiânia. A atual companheira do advogado também deu socos e chutes na vítima. O agressor - que mora em Brasília - tem guarda compartilhada dos filhos com Aline e veio trazer as crianças de volta.





Quando ela viu que a atual namorada dele estava no carro, as duas começaram uma discussão. No boletim de ocorrência, Aline disse que "o relacionamento com o ex-companheiro sempre foi conturbado, que ele costumava perder o controle por qualquer motivo, e agora, depois das agressões, pediu medida protetiva". O caso será investigado pela delegacia da mulher.





Em nota, a OAB do Distrito Federal disse que "já estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis junto ao Tribunal de Ética e Disciplina". Os casos de violência contra a mulher em Goiás, registrados pelo disque 180, cresceram em 2024. Foram mais de 18 mil ocorrências - alta de 34% em relação ao ano anterior. A maioria das queixas foi feita pela vítima. O local mais frequente das agressões é a própria casa.

aqui!