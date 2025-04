Aeronáutica investiga o que fez avião sair da pista e parar no gramado durante pouso em SC

A aeronáutica investiga por que um avião saiu da pista e foi parar no gramado durante o pouso no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. Havia mais de 100 pessoas a bordo. Chovia forte na hora do pouso. O avião que decolou de Guarulhos, em São Paulo, tentou pousar em Chapecó pela primeira vez, mas por causa do mau tempo, o piloto arremeteu. A saída da pista aconteceu na segunda tentativa. 107 passageiros e cinco tripulantes estavam a bordo e foram retirados com segurança da aeronave. Nesta terça-feira (1º), peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, estiveram no aeroporto. A companhia aérea disse que ofereceu assistência aos passageiros. O aeroporto ficou fechado por mais de 14 horas e 15 voos foram cancelados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!