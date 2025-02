Alexandre de Moraes autoriza ex-deputado Daniel Silveira a cumprir pena em regime semiaberto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-deputado Daniel Silveira volte a cumprir pena em regime semiaberto. O benefício foi suspenso após o ex-parlamentar ter descumprido regras do semiaberto na véspera de Natal. Silveira foi condenado em abril de 2022 a oito anos e nove meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF e chegou a cumprir parte da pena em regime fechado.