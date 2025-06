Alexandre de Moraes determina a prisão de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (18), a prisão de Marcelo Costa Câmara. O ex-assessor de Jair Bolsonaro foi detido em Sobradinho, no Distrito Federal. Moraes afirmou que câmara tentou obter informações sigilosas do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ministro ainda determinou a abertura de inquérito para investigar Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, por suposta tentativa de obstrução da justiça. Ele foi procurado, mas não comentou o caso.



