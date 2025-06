Alexandre de Moraes determina que Carla Zambelli comece a cumprir pena de prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão definitiva da deputada licenciada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto, condenados pela invasão ao sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça. A decisão incluiu a notificação da Câmara dos Deputados para a perda de mandato de Zambelli e o encaminhamento de documentos ao Ministério da Justiça para formalização do pedido de extradição, com base nos tratados entre Brasil e Itália. Zambelli está em território italiano após passar por Argentina e Estados Unidos e foi incluída na lista de procurados da Interpol.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!