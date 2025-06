Alexandre de Moraes manda prender novamente homem que quebrou relógio histórico em 8 de janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender de novo, o homem que quebrou o relógio de Dom João VI, durante a depredação de 8 de janeiro de 2023. Moraes ainda pediu uma investigação sobre a conduta do juiz que determinou a soltura. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira deixou a prisão, sem tornozeleira eletrônica, por ordem de um juiz de Uberlândia, Minas Gerais. Antônio Cláudio foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Para o ministro, a transferência de Antônio Carlos para o regime semiaberto só poderia ser determinada pela suprema corte depois do cumprimento de um quarto da pena, o que ainda não aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!