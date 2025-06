Alexandre de Moraes retira sigilo do relatório da PF no inquérito da 'Abin paralela'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que indiciou 36 pessoas por envolvimento em um suposto esquema de espionagem ilegal com uso da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Segundo a PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Carlos Bolsonaro sabiam e se beneficiaram do esquema. O documento detalha que a estrutura da ABIN foi usada para monitorar irregularmente opositores, autoridades e até o sistema eleitoral, com diretrizes vindas de um núcleo político liderado por Bolsonaro. Também foram indiciados o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e outros integrantes da agência. Agora, o relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que poderá decidir por uma denúncia formal.



