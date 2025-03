Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann assumem ministérios da Saúde e das Relações Institucionais

Os novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais tomaram posse nesta segunda (10). Substituto de Nísia Trindade, Alexandre Padilha é deputado federal pelo PT de São Paulo e já cuidou da pasta da Saúde no governo Dilma. Ex-presidente do PT e deputada pelo Paraná, Gleisi Hoffmann assume as Relações Institucionais do governo. Ela é formada em Direito e já foi senadora e deputada federal por dois mandatos consecutivos.



