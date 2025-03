Ameaçado de extinção, filhote de peixe-boi da Amazônia é alvo de operação complexa para ser salvo

Um filhote de peixe-boi da Amazônia, espécie ameaçada de extinção, foi resgatado ferido em uma comunidade no oeste do Pará. Para ser melhor cuidado, o animal foi levado para Belém em uma operação complexa que precisou de barco, carro e até avião. O filhote, de cerca de dois meses, estava preso a uma rede de pesca. Ele recebeu os primeiros socorros na comunidade ribeirinha onde foi encontrado. Os moradores tiveram orientação dos órgãos ambientais para proteger o peixe-boi até o transporte para Belém. Na Universidade Federal do Pará, uma equipe multidisciplinar será responsável pelo tratamento do filhote. Ele vai receber todos os cuidados necessários até ter condições adequadas para voltar à natureza.



