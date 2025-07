Amigas que morreram atropeladas no ABC Paulista não consumiram drogas, aponta perícia

O laudo da perícia confirmou que as duas amigas que morreram atropeladas na região metropolitana de São Paulo não consumiram álcool nem drogas. O motorista Brendo do Santos, de 26 anos, dirigia em velocidade muito acima da permitida. Mais de 3 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no primeiro semestre, no estado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!