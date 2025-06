Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira no CT do Corinthians

A seleção brasileira vai jogar na quinta-feira (05) contra o Equador, em Guayaquil, e depois na terça (10), da semana que vem, contra o Paraguai, aqui em São Paulo. Serão os dois primeiros jogos de Carlo Ancelotti à frente da seleção e com o mundo inteiro de olho no que o italiano poderá mudar na camisa mais pesada do futebol. Durante o treino, os jornalistas só puderam registrar 15 minutos do trabalho do italiano.



