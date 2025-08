Aneel aciona bandeira vermelha 2 e conta de luz fica mais cara a partir desta sexta (1º)

A conta de luz está mais cara a partir desta sexta-feira (1º). A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira vermelha patamar dois, por causa do aumento do custo de produção de energia. Com isso, os consumidores vão pagar R$ 7,87 a mais, a cada cem quilowatts-hora consumidos. O valor equivale ao consumo mensal de eletrodomésticos básicos, como geladeira, televisão e máquina de lavar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!