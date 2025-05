Anvisa proíbe a venda de quatro marcas de azeite com irregularidades graves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de quatro marcas de azeite. A decisão publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União veta a fabricação, distribuição e a publicidade das marcas de azeite "Almanara", "Escarpa das oliveiras", "Alonso" e "Quintas d'oliveira". De acordo com o Ministério da Agricultura, os azeites apresentavam irregularidades graves, como origem desconhecida, falta de registro nos órgãos responsáveis, rótulos fora do padrão e até mistura com óleos não identificados, por isso, segundo o ministério, poderiam oferecer risco à saúde dos consumidores.



