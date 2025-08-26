Anvisa proíbe produção de versões manipuladas de canetas emagrecedoras

A Anvisa proibiu a produção de versões manipuladas de canetas emagrecedoras. No despacho, a agência determina que a importação dos ingredientes farmacêuticos seja permitida apenas para os fabricantes que já registraram os medicamentos. As novas regras determinam a proibição da importação e manipulação da "semaglutida", matéria-prima das canetas emagrecedoras "wegovy e ozempic, além do medicamento rybelsus". Segundo a Anvisa, a determinação tem o objetivo de garantir que os pacientes tenham acesso apenas a medicamentos com procedência e registro. Liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em junho para o tratamento de obesidade, a caneta emagrecedora "mounjaro" não está incluída na lista, mas a manipulação do medicamento à base de tirzepatida deve seguir regras específicas.



