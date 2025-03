Ao lado de ministros, Lula inaugura o maior hospital da rede estadual de Fortaleza (CE)

O presidente Lula esteve em Fortaleza, no Ceará, onde inaugurou um hospital. Acompanhando de uma comitiva de ministros, Lula inaugurou o Hospital Universitário, no campus da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Este será o maior hospital da rede estadual com 832 leitos e 40 especialidades. A unidade começa a receber pacientes a partir desta quinta-feira (20). O governo também anunciou um investimento de R$ 200 milhões em outras unidades de saúde do Ceará.



