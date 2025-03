Após decisão do STF, Bolsonaro se defende e alega que acusações contra ele são infundadas

Jair Bolsonaro passou a manhã no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro, antes da decisão do STF que o tornou réu por tentativa de golpe. O ex-presidente negou as acusações e questionou a falta de provas de liderança no suposto ato. Ele destacou que atendeu a pedidos do governo Lula durante a transição, incluindo a troca de comandantes militares. Enquanto governistas comemoraram a decisão do Supremo, a oposição criticou o que chamou de abusos por parte da corte. A defesa de Bolsonaro alega falta de acesso a todo o material da PF e promete provar sua inocência.



