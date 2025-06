Após deixar o Brasil, deputada federal Carla Zambelli tira licença de 120 dias do mandato

A deputada Carla Zambelli tirou uma licença de 120 do mandato. A parlamentar está na Itália, depois de ter deixado o Brasil no início da semana. Carla Zambelli chegou a Roma hoje (5), onde pretende morar, segundo a assessoria dela. A parlamentar brasileira também tem cidadania italiana. No mesmo dia, a Interpol incluiu o nome da deputada na lista de foragidos internacionais, que circula em 196 países. Carla Zambelli deixou o Brasil depois de ter sido condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, por invadir o sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli pode ser presa preventivamente pela Interpol. Ela é alvo de um novo inquérito no Supremo por suposta coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa. Se isso acontecer, o STF vai solicitar apoio do Itamaraty para pedir a extradição da deputada ao governo italiano.



