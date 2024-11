Após derrota para o Botafogo, Palmeiras pode ser obrigado a torcer pelo rival São Paulo

O Campeonato Brasileiro está em sua fase final com quatro times matematicamente aptos a vencer. O Palmeiras ocupa a segunda posição e pode depender do São Paulo para ser campeão. Após um jogo contra o Botafogo, o próximo confronto do Palmeiras será contra o Cruzeiro. O Botafogo lidera com 75% de chance de título. Internacional e Fortaleza também competem por pontos neste domingo (1º). Criciúma enfrenta o Corinthians, enquanto Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados.