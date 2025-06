Após queda de avião, Índia ordena a inspeção de todos os Boeing 787 operados no país

Autoridades da Índia determinaram uma inspeção de emergência em todos os Boeing 787 que estão sendo usados no país, após o acidente aéreo que matou 279 pessoas, nesta semana. A polícia disse que as causas da queda da aeronave ainda são investigadas. Oficiais também disseram que os corpos das vítimas estão sendo identificados por meio de exames de DNA. O avião, que seguia para Londres, caiu poucos minutos após a decolagem e atingiu o alojamento de uma faculdade de medicina.



