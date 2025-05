Após reação negativa, Ministério da Fazenda estuda alternativas ao aumento do IOF

O Ministério da Fazenda disse nesta quarta-feira (28) que estuda alternativas ao aumento do IOF. Diante da reação negativa do mercado, o governo recuou e manteve isenção sobre a aplicação de investimentos de fundos no exterior. No Congresso, os parlamentares se articulam para impedir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras. Pelo menos 18 propostas para suspender a medida já foram protocoladas nas duas casas. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o ministro da fazenda, Fernando Haddad para tratar de medidas alternativas.



