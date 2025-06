Após ter passado mal durante viagem a Goiás, Bolsonaro faz exames em hospital de Brasília

Jair Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de pneumonia viral. Ele fez uma tomografia e exames de sangue e urina. Depois disso, foi liberado. Segundo o médico do ex-presidente, os exames seriam realizados na próxima segunda (23), mas foram antecipados por causa do mal-estar de Bolsonaro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!