Após uma semana, motorista de caminhão continua preso em cratera que se abriu em rua no Japão

Um motorista de caminhão, de 74 anos, segue preso desde a semana passada em uma cratera que se abriu em uma rua no Japão. A operação de resgate já dura sete dias. Os bombeiros tentaram alcançar o homem logo após a queda, mas foram forçados a recuar devido a um desmoronamento de terra. Ele chegou a conversar com os socorristas no dia, mas depois parou de responder. A cratera, que tinha 5 metros de largura, está bem maior, com 40 metros.