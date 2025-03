Após vitória sobre o Grêmio, Internacional pode quebrar jejum de 9 anos no Campeonato Gaúcho

Internacional e Grêmio decidem no domingo (16) o título do Campeonato Gaúcho. O Colorado venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode quebrar um jejum de nove anos. O clube tenta quebrar a hegemonia do Grêmio, que já dura sete anos no estado. A conquista do Tricolor gaúcho seria histórica e igualaria uma marca que já foi atingida pelo Cclorado. Além de tentar quebrar a sequência do rival, o Inter busca encerrar um incômodo jejum: a última taça foi em 2016.



