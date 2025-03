Apreensão de 100 canetas de remédio usado para tratar diabetes acende alerta em autoridades de saúde

Em Salvador, a apreensão de 100 canetas de um medicamento indicado para o tratamento de diabetes, mas que também é muito usado para o controle da obesidade, acendeu um alerta para autoridades de saúde. Além do crime de contrabando, que tem aumentado, o transporte é feito sem qualquer controle de temperatura, o que faz o medicamento perder a eficácia. A venda dessas canetas no Brasil só pode ser feita com receita médica. Desde maio do ano passado, quase 2 mil canetas desse tipo de medicamento foram apreendidas, a maior parte com passageiros que desembarcavam do exterior.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!