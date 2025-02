Áreas queimadas no Brasil cresceram 79% em 2024, aponta Monitor do Fogo do MapBioma

Áreas de queimadas no Brasil cresceram 79% em 2024, segundo dados do monitor do fogo do MapBioma, divulgados nesta quarta (22). Mais de 30 milhões de hectares pegaram fogo, área maior do que o território da Itália. Entre os dez estados que compõem a Amazônia legal, o Pará foi o que mais registrou queimadas no ano passado, seguido de Mato Grosso e Tocantins. O Ministério do Meio Ambiente disse que pretende fortalecer, neste ano, a articulação com estados e municípios no combate aos incêndios.