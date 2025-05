Argentina emite decreto que endurece regras de imigração; mudança pode afetar turistas brasileiros

A Argentina emitiu um decreto que endurece as regras de imigração. As mudanças devem afetar turistas brasileiros. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni. Somente serão autorizados a entrar turistas sem condenação criminal e com seguro de saúde contratado. Universidades argentinas também podem cobrar uma taxa de alunos estrangeiros, que é o caso de muitos brasileiros.



