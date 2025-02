Arraia 'albina' chama a atenção em meio a cardume no mar de Ubatuba (SP)

Uma arraia ticonha branca chamou a atenção ao aparecer no mar em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Um registro mostra o animal em meio a um cardume, mas a aparência dele faz com que se destaque dos demais. Segundo especialistas, a arraia teria uma condição genética rara, que pode ser albinismo. A diferença na pigmentação pode afastar as presas e atrair os predadores, o que torna o desafio de sobrevivência ainda maior.