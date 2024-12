Arthur Lira diz que governo não tem votos suficientes para aprovar urgência do corte de gastos

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo não tem apoio suficiente no momento para aprovar a urgência da votação do pacote de cortes de gastos públicos. O governo agiu para amenizar o mal-estar provocado no Congresso Nacional pelo impasse das emendas parlamentares. Por determinação do presidente Lula, a Advocacia-Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal reveja parte da decisão.