Assaltantes se passam por moradores para invadir prédios e furtar apartamentos

Condomínios têm investido na modernização de equipamentos de segurança e, principalmente, no treinamento dos funcionários para impor uma barreira entre os criminosos e os apartamentos. Foi pela garagem que três criminosos tiveram acesso a um condomínio, na zona oeste de São Paulo. Os jovens percorreram os corredores até encontrar um apartamento vazio. Duas horas depois, eles deixaram o prédio com vários pertences furtados. Nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados 351 casos de furtos e roubos nessas condições no estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública disse que esses crimes tiveram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!