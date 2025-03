Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (5): 30 celulares foram roubados por hora durante o Carnaval de São Paulo. E para combater o crime, policiais mascarados se infiltraram nos blocos. PMs são presos suspeitos de estuprar uma jovem depois dar de carona em carro da polícia. Setor de turismo registra faturamento recorde em 2024. Donald Trump cita o Brasil ao criticar países que taxam produtos americanos, e ameaça adotar novas tarifas. China responde e diz estar pronta para qualquer tipo de guerra contra os Estados Unidos. No futebol, Neymar busca a sexta final de Campeonato Paulista pelo Santos. E os preparativos de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos para as semifinais.