Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/11/2024

Veja a edição completa do JR desta quinta (7) com os seguintes destaques: Trump define primeiro nome do novo governo. Lula se reúne com ministros pela terceira vez para discutir corte de gastos. Golpe do novo número de telefone leva à prisão 40 pessoas em três estados. No Paraná, criança desaparece depois de enxurrada invadir casa.