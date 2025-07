Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (10): Aposentados que sofreram descontos indevidos no INSS podem aderir ao acordo de ressarcimento a partir de amanhã. Na estreia de Christina Lemos na coluna de política, uma entrevista exclusiva: presidente Lula fala sobre a tarifa imposta por Donald Trump, diz que pode recorrer à Organização Mundial do Comércio e cobra respeito. Presidentes da Câmara e do Senado defendem Lei da Reciprocidade. Geraldo Alckmin assume comando de comitê para definir ações contra tarifas de Trump. Inflação desacelera em junho, mas acumulado estoura o teto da meta. Na série especial, criminosos simulam contratos imobiliários e enganam consumidores. No futebol, Memphis Depay reaparece no Corinthians e deve enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo. Partida vai ser transmitida pela RECORD, R7 e PlayPlus.