Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (11): China anuncia tarifas de 125% a produtos americanos e busca aproximação com a União Europeia. Casa Branca diz que Trump está otimista em relação a um acordo. No Brasil, inflação recua em março, mas acumulado de 12 meses fica acima do teto da meta. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal e é internado no Rio Grande do Norte. Confusão termina com ambulante morto na região central de São Paulo. Piloto de helicóptero que caiu em Nova York teria relatado falta de combustível durante o voo. CBF pede que confederação sul-americana dê vitória ao Fortaleza depois de tumulto no Chile.