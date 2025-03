Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (12): Inflação atinge a maior taxa para o mês de fevereiro em 22 anos. Presidente Lula lança novo empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. Ministro da Fazenda diz que Brasil vai buscar acordo com os Estados Unidos para tarifa de aço e alumínio. Temporal com raios e ventania derruba árvores e mata homem em São Paulo. Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda a partir da próxima semana. Clubes brasileiros pedem à Fifa multas mais pesadas e eliminação de times em casos de racismo no futebol. E a aposta do palmeiras num camisa nove, recém-chegado, para vencer o Corinthians na final do Paulistão.