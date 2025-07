Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (19): Presidente Lula chama de inaceitável a revogação dos vistos de ministro do STF e aliados. Viagens e compras no exterior ficam mais caras com novo aumento do IOF. Ex-policial militar é preso suspeito de participar do ataque ao bicheiro Vinícius Drumond, no Rio de Janeiro. Mais ônibus são atacados em São Paulo e polícia faz novas prisões. Brasil inaugura fábrica capaz de produzir mosquitos para combater a dengue. Barco de turismo vira e mata mais de 30 pessoas no Vietnã. No futebol, os gols da 15ª rodada do Brasileirão. E o espetáculo das baleias jubarte pelas praias do Rio de Janeiro.