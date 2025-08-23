Logo R7.com
Astrônomos profissionais e amadores registram milhares de raios no RS

Quase 700 mil raios foram registrados durante a madrugada em todo o estado

JR na TV|Do R7

A noite foi iluminada por milhares de raios no interior do Rio Grande do Sul. As imagens foram captadas por astrônomos profissionais e amadores. Quase 700 mil raios foram registrados durante a madrugada em todo o estado. Mais de 100 mil atingiram o solo. Especialistas monitoram o fenômeno. A chegada da frente fria também levou chuva e granizo ao estado. Algumas pedras tinham o tamanho de bolas de tênis. Autoridades já estão em alerta para alagamentos.

