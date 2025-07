Atacante Gabigol é absolvido da acusação de fraude em exame antidoping

O atacante Gabigol, Do Cruzeiro, foi absolvido da acusação de fraude em exame antidoping. Gabigol vinha jogando sob efeito suspensivo, desde que foi punido em março de 2024, quando ainda defendia o Flamengo. O atleta era acusado de dificultar a realização de um exame antidoping em uma abordagem surpresa no centro de treinamento do clube carioca. A suspensão de 24 meses foi anulada, por unanimidade, pelo Tribunal Arbitral do Esporte. A decisão não cabe mais recurso.



