Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Ataque aéreo russo na Ucrânia mata uma pessoa e deixa pelo menos 24 feridos

A Rússia lançou mais de 500 drones e 45 mísseis neste sábado (30), atingindo 14 regiões ucranianas

JR na TV|Do R7

Um ataque aéreo russo em Zaporízia, na Ucrânia, matou uma pessoa e deixou pelo menos 24 feridos. A Rússia lançou mais de 500 drones e 45 mísseis neste sábado (30), atingindo 14 regiões ucranianas. Em Kiev, o sistema de defesa aérea interceptou parte dos ataques. Moradores se abrigaram em estações de metrô. No oeste do país, o ex-presidente do parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, foi morto a tiros. A polícia segue nas buscas pelo atirador.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Fortaleza (Cidade)
  • Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo)
  • Morte
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rússia
  • São Paulo (Cidade)
  • Ucrânia
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.