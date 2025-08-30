Ataque aéreo russo na Ucrânia mata uma pessoa e deixa pelo menos 24 feridos

Um ataque aéreo russo em Zaporízia, na Ucrânia, matou uma pessoa e deixou pelo menos 24 feridos. A Rússia lançou mais de 500 drones e 45 mísseis neste sábado (30), atingindo 14 regiões ucranianas. Em Kiev, o sistema de defesa aérea interceptou parte dos ataques. Moradores se abrigaram em estações de metrô. No oeste do país, o ex-presidente do parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, foi morto a tiros. A polícia segue nas buscas pelo atirador.



