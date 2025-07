Ataque russo com drones atinge maternidade em Kharkiv, na Ucrânia

Um ataque russo com drones atingiu uma maternidade em Kharkiv, na Ucrânia. Os russos intensificaram os bombardeios no país nas últimas semanas. O ataque desta sexta-feira (11) danificou o telhado e as janelas do hospital e maternidade. Três mulheres precisaram de atendimento psicológico. Não há relatos de feridos, mas a maternidade foi esvaziada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!