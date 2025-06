Atentados na Colômbia deixam sete mortos e 12 feridos

Sete pessoas morreram e 12 ficaram feridas em atentados na Colômbia. No sábado (7), um pré-candidato à presidência foi baleado durante um comício. Foram registrados pelo menos 19 atentados com explosões de carros-bomba e drones na região de Cali. A cidade é reduto de dissidentes do extinto grupo guerrilheiro Farc. No sábado, o senador Miguel Uribe sofreu um atentado e permanece internado em estado de saúde grave. O adolescente que teria atirado se declarou inocente hoje (10), mas foi indiciado por tentativa de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!