Atividade econômica brasileira recua em maio e interrompe sequência de altas

A atividade econômica brasileira recuou em maio e interrompeu a sequência de quatro meses de alta, segundo dados divulgados pelo Banco Central. O IBCBR considerado uma prévia do produto interno bruto - caiu 0,7%, em comparação com abril. No acumulado do ano, o indicador registrou crescimento de 3,4%. E em 12 meses, até maio, a alta foi de 4%. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país e serve para medir a evolução da economia.



