Atlético Mineiro anuncia a contratação de Rony, ex-atacante do Palmeiras

O Atlético Mineiro confirmou a contratação do atacante Rony, ex-Palmeiras. Antes de fechar com o Atlético, Rony teria mudado de ideia e abriu negociação com o Vasco. Mas a diretoria do Palmeiras só aceitou vendê-lo para o time mineiro. Nesta sexta (14), Atlético e Palmeiras fecharam mais uma negociação: o lateral Caio Paulista foi para o Galo e o zagueiro Bruno Fuchs foi para o Verdão.