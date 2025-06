Autoridades brasileiras que estavam em Israel chegam nesta quarta (18) ao Brasil

Chegaram, nesta quarta-feira (18), 12 autoridades brasileiras que estavam em Israel. O grupo foi conhecer novos sistemas de segurança pública e precisou deixar o país às pressas devido à guerra. A viagem de volta durou mais de 55 horas. Com o espaço aéreo israelense fechado devido ao conflito com o Irã, os 12 brasileiros deixaram Tel Aviv na segunda-feira (16), de ônibus, rumo à Jordânia. Depois, uma parte do grupo seguiu para a Arábia Saudita e a outra foi para o Catar. O grupo se dividiu em um voo fretado e outro comercial para voltar ao Brasil.



