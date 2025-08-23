Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns

Autoridades israelenses vão enviar uma comitiva para negociar com os terroristas do Hamas a libertação dos reféns. Nesta sexta-feira (22), Tel Aviv foi alvo de um ataque do Iêmen. O míssil lançado pelos Houthis não atingiu o solo. Ninguém se feriu. Na Faixa de Gaza, o exército israelense destruiu lançadores de foguetes usados por terroristas do Hamas. Israel pretende enviar nos próximos dias uma comitiva de negociadores para avançar no acordo de libertação de reféns. Integrantes do governo acreditam que a ofensiva militar na cidade de Gaza coloca pressão sobre o Hamas e que isso pode levar a mais concessões do grupo terrorista. Cerca de 50 sequestrados estão na Faixa de Gaza há quase dois anos.



