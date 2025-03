Avião bate em pássaro e faz pouso de emergência em aeroporto dos Estados Unidos

Um avião de carga fez um pouso de emergência nos Estados Unidos. Um dos motores da aeronave pegou fogo sete minutos depois da decolagem no aeroporto, em Nova Jersey. O piloto avisou a torre, retornou e conseguiu pousar. Ninguém se feriu. Segundo o piloto, o avião de transporte de cargas colidiu com pássaros que danificaram um dos motores. O aeroporto chegou a interromper as operações para o trabalho dos bombeiros.



