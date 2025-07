Nos Estados Unidos, um avião precisou fazer um pouso de emergência depois que um dos motores pegou fogo. Câmeras do aeroporto de Los Angeles registraram o momento do incêndio. O fogo começou logo depois da decolagem do avião, que precisou voltar. Ninguém se feriu.



